Ospite del podcast di Fedez Muschio selvaggio, Gerry Scotti si era trovato in imbarazzo per il fatto che né il rapper né lo youtuber Luis Sal sapessero chi fosse Giorgio Strehler. Intervistato da Il Messaggero il conduttore torna su quell’episodio commentando: “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza“.

Il futuro in tv

Il presentatore, 66 anni domenica prossima, è pronto a tornare al timone di Caduta Libera su Canale 5 il 29 agosto. Ritirarsi a 60 anni, come dichiarato nel 2015? Non se ne parla. “Finché continuo a divertirmi, e con me il pubblico, vado avanti”, confessa. Poi ammette: “Se sono stufo? Un po’ sì. Dopo 39 anni di carriera in tv vorrei uscire e mettermi a fare il divulgatore. Come Piero e Alberto Angela, anche se fisicamente sembro più Roberto Giacobbo”, scherza. E aggiunge: “Loro sono bravissimi, io farei tutto con un approccio molto più nazional-popolare. Per la terza e ultima parte della mia carriera mi piacerebbe andare in giro a raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, i mercati. Almeno all’inizio mi concentrerei sul territorio”. A Mediaset, però, non sembrano entusiasti della proposta: “Ogni volta che ne parlo mi dicono ‘Si, certo. Buona idea’, come si fa con i matti. Però a furia di ripeterlo lo farò davvero”.

Il litigio con Gabriele Muccino

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per ricordare il litigio che ebbe con Gabriele Muccino dopo aver visto il suo film Ricordati di me, girato nello studio in cui lui conduceva Passaparola. Nella pellicola una ragazza, interpretata da Nicoletta Romanoff, si dimostrava pronta a tutto pur di lavorare in tv. Un chiarimento tra i due non c’è mai stato, ammette Gerry Scotti: “Non ho rapporti con lui. Mi inca**ai perché venne a chiedere con modestia di poter usare lo studio, la struttura del programma e la scenografia. E poi descrisse un presentatore decadente e perverso che a me non è piaciuto. Non era quello il mondo di Passaparola, non ha descritto la nostra realtà. Per quello mi arrabbiai”.