La storia d’amore tra Blanco e la fidanzata Martina Valdes prosegue a gonfie vele. La ballerina bresciana sta seguendo la propria dolce metà nel corso del tour estivo che sta riscuotendo grande successo di pubblico e riservando sorprese non da poco, come l’apparizione del papà del cantante sul palco. Nei momenti liberi tra un concerto e l’altro, però, le attenzioni di Blanco sono tutte per la sua Martina. E così è stato anche in Sicilia.

La ballerina ha condiviso nelle stories di Instagram, come riporta anche Leggo, alcuni dolci scatti che la ritraggono con il cantante di Nostalgia. In uno Blanco prende tra le mani il viso di Martina, come a volerlo giocosamente mordere, in un’altra viene immortalato un dolce bacio tra di loro. C’è spazio anche per una semplice dedica: “Tu” seguito da un cuoricino.

Recentemente Blanco durante la tappa al Collisioni Festival aveva fatto di più: era sceso dal palco e direttosi verso la fidanzata che si trovava tra la folla l’aveva baciata. I due stanno insieme dallo scorso marzo, dopo la fine della storia tra il cantante e la sua ex, Giulia Lisioli.