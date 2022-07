Continua l’ascesa di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Sabato 9 luglio, il cantante (vincitore con Mahmood di Sanremo2022) si è esibito al Collisioni Festival di Alba davanti ad una platea letteralmente impazzita per lui. “Migliaia di ragazzi in attesa fin dalla mattina prestissimo”, riporta Repubblica Torino. Tra i più grandi fan del giovane interprete c’era anche Martina Valdes, la fidanzata con cui è legato da circa 6 mesi (dopo la storia con Giulia Lisioli, la ragazza che lui aveva nominato sul palco del Teatro Ariston). In un video pubblicato anche da Fanpage, si vede il cantante scendere dal palco mentre canta ‘Amatoriale’ per poi avvicinarsi alla fidanzata Martina e darle un bacio. “Belli!”, hanno gridato i fan. Il cantante classe 2003 è apparso in ottima forma, dopo l’incidente che lo aveva costretto ad uno stop.

Lo aveva annunciato lui stesso con un post su Instagram lo scorso 21 giugno: “Purtroppo ho avuto un incidente, devo per forza restare a riposo”, aveva scritto. In tempi record è riuscito a riprendere i concerti, anche se all’inizio non era ancora al 100%. Sabato 2 luglio, infatti, ‘Blanchito’ si è esibito al MaCo Festival (Paestum) presentandosi in stampelle. In un TikTok si vede poi il cantante che le getta a terra e inizia a cantare. In un altro, invece, Blanco scende dal palco e in seguito si fa prendere sulle spalle da un uomo della sicurezza. Pubblico in visibilio, urla e grida per il cantante fenomeno del momento. “Ci ha regalato un vero e proprio spettacolo”, ha assicurato una ragazza tra i commenti sotto al filmato.

