Autore, presentatore TV, conduttore radiofonico, giornalista e accademico. Maurizio Costanzo è un vero e proprio pilastro della televisione italiana. Nato a Roma nel 1938, all’età di 18 anni comincia a lavorare come cronista per il quotidiano Paese Sera. Nel 1963 il battesimo radiofonico e, ancora oggi, al timone di un programma su R101: ‘Faccio finta che…’, che conduce insieme a Carlotta Quadri. Poliedrico e professionale, per Costanzo la consacrazione arriva con il Maurizio Costanzo Show, pilastro della storia della televisione italiana e talk show più longevo, con all’attivo più di 4470 puntate dal 1982 al 2009 e dal 2015 a oggi.

Intervistato da Nuovo Tv, il conduttore ha espresso le sue preferenze sui programmi che guarda con maggior interesse. Tra questi, a sorpresa, nessuna produzione della moglie Maria De Filippi. “The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Adoro la musica e dunque veder cantare bellissimi brani è per me emozionante – ha spiegato Costanzo – E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”.