Drusilla Gucci lancia un ultimatum a Francesco Chiofalo. L’ex naufraga de L’isola dei famosi chiede al fidanzato di cambiare. Tra di loro le cose si sono incrinate in seguito alla partecipazione di lui a La pupa e il secchione. Qui Chiofalo si era avvicinato all’attrice a luci rosse Malena scatenando l’ira di Drusilla, che ora vuole vedere dei veri cambiamenti nel proprio partner come spiega in una lettera pubblicata su DiPiù: “Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa” ha spiegato. “Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta. Credo sia meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo”.

La Gucci – molto attiva anche come scrittrice e poetessa – ha proseguito: “Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo”. Francesco e Drusilla si sono conosciuti e innamorati nel 2021. Finora il loro essere così diversi era stato il loro punto di forza, ma ora qualcosa è cambiato, almeno per Drusilla, le cui richieste sono piuttosto chiare. Come reagirà Chiofalo? Sarà disposto a cambiare per amore?