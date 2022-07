Pierpaolo Pretelli ci casca di nuovo. L’ex velino e concorrente del Grande Fratello Vip torna al centro delle polemiche dopo una nuova uscita che non sta piacendo a parte del popolo del web. Nel corso di uno spettacolo a Matera, Pretelli ha ironizzato sulla nuova fetta di pubblico conquistata dopo l’esperienza a Domenica In, programma molto seguito da un pubblico di fascia adulta.

La battuta “sessista” di Pierpaolo Pretelli

“Ho conosciuto molte persone che ci seguono, no? Ci seguono ovunque, però non capisco perché è gente grande, cioè io ho fan dai 60 anni in su, non so se è la Rai che... io vi amo però non capisco perché dai 60 in su, forse è il periodo di Domenica in, quindi ho preso tutto il pubblico, ma è incredibile”, ha spiegato Pierpaolo, come riporta una clip sulla pagina Pipol Tv. Il gieffino ha proseguito raccontando di quando durante le ospitate in discoteca come dj si trovi davanti non solo schiere di giovanissimi: “Quando vado in console davanti c’è una schiera di over 60 assatanate e sono in diretta, mi fanno la diretta tutto il tempo” ha confessato.

Il precedente scivolone

I social hanno ben presto bollato queste parole come sessiste. D’altronde non è la prima volta che le sue battute gli creano problemi. La scorsa primavera, ospite di Verissimo, aveva dichiarato: “Che piacere essere qua, devo dire che ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Sai, lì ho fatto un’azione da botulino. Ho ringiovanito un po’, quindi tornare qui, trovare un po’ di fresco è piacevole”. Parole che non erano piaciute a Mara Venier, che lo aveva ospitato per diverse puntate a Domenica In. La conduttrice aveva prima commentato con un laconico “Porello”, e dopo gli aveva lanciato una frecciatina in diretta proprio nel programma domenicale con queste parole: “Abbiamo tolto le poltrone perché gli sgabelli fanno più giovane, che qui ‘bisogna svecchiarsi’, ha detto qualcuno”.