Chiunque frequenti Instagram avrà notato che ultimamente il social è cambiato. Sempre più spesso, scorrendo il feed, invece di vedere i post degli amici che seguiamo dobbiamo sorbirci numerosi Reel – ovvero contenuti virali scelti dall’algoritmo che in qualche modo ha capito che quell’argomento potrebbe interessarci – e post di persone che nemmeno conosciamo ma che – sempre secondo l’algoritmo – potrebbero piacerci. Trovare le foto dei nostri amici e delle persone che abbiamo scelto di seguire ormai è diventata un’impresa. Questa situazione ormai non va giù nemmeno alle Kardashian.

Su Change.org c’è una petizione per far tornare Instagram quello di una volta, e non una brutta copia di TikTok, piattaforma che invece vorrebbe emulare per conquistare i più giovani. Kim Kardashian e Kylie Jenner dunque si fanno portavoci e casse di risonanza di una causa che sta a cuore a sempre più persone. Le due, seguite poi dall’altra sorella Kourtney, hanno condiviso nelle stories il post della petizione, che recita: “Instagram, torna ad essere Instagram. Smetti di provare a essere TikTok, voglio solo vedere le foto dei miei amici. Con amore, tutti quanti”. In Italia la petizione è stata appoggiata anche da Chiara Ferragni. Basterà per far tornare Instagram sui propri passi?