Quando un rapporto si rompe, oggi più che mai la rottura viene sancita anche dal blocco sui social. Non succede solo alle persone comuni, ma anche ai vip. È questo il caso di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. I loro dissapori (almeno quelli più recenti) risalgono al 2016, quando tornarono a calcare il palco insieme per lo show di Rai 1 Nemicamatissima. In quell’occasione la Parisi aveva lamentato il fatto che la collega non avesse ascoltato le sue proposte artistiche e l’avesse relegata a un ruolo da ospite più che da co-conduttrice. Quelle parole colsero di sorpresa la Cuccarini, che ancora oggi in un’intervista a La nuova Sardegna confessa: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica“. E prosegue: “Heather mi ha bloccata su tutti i social”.

Di certo per Lorella la vita va avanti, soprattutto ora che la sua carriera ha ritrovato una boccata d’ossigeno grazie all’esperienza ad Amici. La showgirl è stata riconfermata anche per la prossima edizione, e intanto si è lanciata in nuove avventure sul web, come dimostra il format da lei condotto Un caffè con, nel quale intervista volti noti del piccolo schermo. Non solo: molti parlano di un ritorno alla conduzione di Striscia la notizia dopo la comparsata nella passata stagione televisiva. Al momento però la diretta interessata commenta: “Per il momento sono solo articoli che ho letto anche io”.