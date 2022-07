Tutti pazzi per Harry Styles. I fan italiani dell’ex One Direction si sono presentati ieri in massa al primo dei due appuntamenti live in Italia del Love On Tour 2022, già rimandato a causa del Covid. Nessuno dei quindicimila presenti all’Unipol Arena di Bologna ha rinunciato al proprio biglietto. Anzi centinaia di fan con le tende, si sono appostati cinque giorni prima del concerto, davanti ai cancelli, per non perdere i posti sotto il palco.

Un atto d’amore (sotto il sole cocente di questi giorni) per Harry Styles che ha ricambiato, parlando in italiano al suo pubblico: “Sto imparando l’italiano, ma molto lentamente, quindi per favore siate pazienti con me. – ha detto durante il concerto – Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia, e sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato. Quindi a tutti voi va il mio amore. Grazie di essere qui. Stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete“. E nella scaletta è comparsa una delle canzoni più belle della musica italiana: “Se telefonando”, portata a successo da Mina nel 1966 e poi rilanciata da Nek al Festival di Sanremo 2015.

Il brano è stato scritto da Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo con musiche del Maestro Ennio Morricone. Un omaggio davvero significativo e importante da parte di Harry Styles legatissimo da anni al nostro Paese. Spesso l’artista – lontano da impegni promozionali – è stato avvistato in vacanza in Toscana, anche con l’attuale fidanzata Olivia Wilde.

Questa sera si replica al Pala Alpitour di Torino. Ultima tappa della sezione europea del tour prima di tornare in America. Proprio dagli States è arrivata la notizia che l’Università del Texas ha deciso di dedicare un corso di Laurea all’artista, che prenderà il via nel 2023. Sarà un corso “sul musicista Harry Styles e sulla cultura pop europea per comprendere lo sviluppo culturale e politico della celebrità moderna in relazione a questioni di genere e sessualità, razza, classe, globalizzazione, media, culto dei fan, cultura di Internet e consumismo”.