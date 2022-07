Dopo una lunga carriera cinematografica, da una pellicola a un’altra con differenti tagli di capelli – dal bowl cut di “Ghost”, fino al rasato di “Soldato Jane” – Demi Moore ha trovato la quadratura del cerchio: capelli lunghi e lisci. Uno stile che la mette a proprio agio. Intervistata da People in occasione del lancio di una sua linea di costumi da bagno disegnata per Andie, l’attrice ha detto la sua: “Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando le donne invecchiano non dovrebbero avere i capelli lunghi. E questo modo di pensare mi è rimasto impresso; chi lo dice? Per me, beh, se possono crescere e sono sani, allora perché non dovremmo averli lunghi? Non mi sento a mio agio con regole che non sembrano avere alcun significato o giustificazione reale”.

Precetti di bellezza che sono frutto di stereotipi. Demi Moore è in buona compagnia: Jennifer Lopez, Sandra Bullock, Sarah Jessika Parker e Monica Bellucci sono solo alcune delle donne che, superati i 50 anni, badano giornalmente alle loro lunghe chiome. La cura dei capelli, eredità della pandemia, ha segnato in questo senso un’inversione di tendenza.

“I capelli lunghissimi sono una grande tendenza degli ultimi anni, ma la vera tendenza è la maggiore cura, perché se un capello non è ben curato e in buona salute non può essere lungo”, ha spiegato a Repubblica Sergio Carlucci, co-fondatore di “Toni&Guy Italia“. La salute del capello, dunque, non è più legata all’età e oggi, alla soglia dei 60 anni, Demi Moore non taglierebbe i suoi lunghi capelli neanche per un ruolo sul set: “Non so neppure come ricrescerebbero se li tagliassi” – ha spiegato a People – Penso che ora che sono cresciuta, non ho nulla da dimostrare. Quindi se i miei capelli devono essere diversi per un film, possono darmi una parrucca”. Insomma, il benessere del capello viene prima di tutto e, una volta raggiunto, secondo l’attrice è semplice mantenerlo: “Quando non lavoro, cerco di fare il meno possibile. Trovo stressante anche se qualcuno li tocca. Se non devo andare da nessuna parte, non li asciugo con il calore ma al naturale. Li spunto leggermente in modo regolare, non li lavo troppo spesso e uso un balsamo leggero”, ha continuato la Moore, rivelando di usare uno shampoo idratante e lisciante. “Per il resto, il loro aspetto dipende anche dallo stile di vita, come la dieta, e in generale dal benessere dell’organismo”, ha concluso.