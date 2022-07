Nuova disavventura per i Rage Against the Machine. Dopo l’infortunio del cantante Zack De La Rocha durante il live di Chicago, un piccolo incidente ha coinvolto questa volta il chitarrista Tom Morello, fortunatamente senza conseguenze, durante l’esecuzione dello storico brano Killing In The Name a Toronto, in Canada. Un fan infatti è riuscito a superare la security ed è salito sul palco correndo. Come si vede nei numerosi video pubblicati sui social dai fan, nel tentativo di fermarlo un addetto della sicurezza ha urtato senza volerlo il chitarrista, che è caduto davanti al palco. L’esecuzione è stata subito sospesa dal cantante, che ha chiesto di accendere le luci. Dopo qualche secondo, Morello è risalito senza difficoltà. Il concerto è quindi ricominciato, per proseguire senza ulteriori intoppi fino alla fine