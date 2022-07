“Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza. (…) Come lo vivo? Ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madri. Nella nostra cultura la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno: Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?” Così, in una vecchia intervista rilasciata al “Corriere della Sera“, Cristiana Capotondi aveva risposto a una domanda sulla maternità. Oggi è in dolce attesa. A rendere nota la notizia il settimanale “Diva e Donna”, che ha annunciato la prima gravidanza dell’attrice. La Capotondi, con trascorsi nella morsa del gossip per la sua relazione con Nicolas Vaporidis, vincitore de “L’Isola dei Famosi”, aspetta un figlio da Andrea Pezzi, con il quale ha una relazione stabile dal 2006. Dopo sedici anni, sebbene in passato Cristiana avesse dichiarato più volte di non aver voluto rapporti sessuali con il compagno per un po’ (“Ero in quella fase che da ragazza diventi donna e cerchi di capire come sei fatta. Ovviamente l’idea di togliere il sesso dal nostro rapporto è venuta ad Andrea, non glielo avrei mai imposto, con il rischio che si cercasse svago altrove. Ha funzionato perché da allora non sono stata più gelosa, una forma di liberazione assoluta”, aveva detto l’attrice al settimanale F) e tenuto la relazione lontana dai riflettori e dai social, i due hanno consolidato il loro amore e sembrano pronti ad ampliare la famiglia. A 42 anni, l’attrice è pronta al grande passo.