Sara Tommasi lascia l’Italia, ma non in modo definitivo. La showgirl è pronta a iniziare un nuovo capitolo della propria vita, dopo aver attraversato momenti anche decisamente turbolenti che l’avevano portata ad allontanarsi dalle scene per ritrovare se stessa. Ora si volta pagina, e si ricomincia dall’Egitto, più precisamente da Sharm El Sheikh. Accanto a lei il marito e manager Antonio Orso, e proprio a lui si deve questo trasferimento: “Non solo abbiamo ritenuto il luogo adatto a noi ma, anche, idoneo a prospettive lavorative – racconta Sara Tommasi al Corriere dell’Umbria – . Antonio è un manager specializzato in Diritto dello spettacolo e ha la fortuna di poter lavorare tramite pc e telefono. Qui, poi, collabora come art director con l’Hard Rock Cafè di Nabq-Sharm El Sheikh per le Feste Italiane dal nome ‘Finimondo’. Anche io ci lavoro e spesso sarò presente in veste di madrina”.

La Tommasi passa quindi a raccontare qualche dettaglio del trasferimento e delle prospettive future che attendono la coppia: “Per questi vari motivi abbiamo deciso di acquistare casa nel Resort Domina Coral Bay, in un Compound molto bello, addirittura con piscina privata, realizzando il nostro sogno di vivere al mare e con il sole 365 giorni all’anno! Naturalmente, di tanto in tanto, torneremo in Italia, perché abbiamo interessi da gestire. Infatti, da poco, a Terni è stato aperto un nostro locale di ristorazione, ‘Pokè’. Ma in Egitto ipotizziamo una nuova vita a tutti gli effetti ma, soprattutto, goderci ancor più l’amore e la felicità che ci lega”.

Guai però a pensare che questo allontanamento dal Bel Paese sia una fuga dettata dagli haters: “Alcuni ipotizzeranno una fuga ma smentisco la cosa! Non nascondo che di cattiveria gratuita nei nostri confronti ne riceviamo parecchia ma esclusivamente tramite i social […] Amo l’Italia ma ora ho bisogno di mare e sole e, soprattutto, di una vita più tranquilla e di relax!“.