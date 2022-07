La troppa euforia è costata un incidente sul palco a Fedez. Il cantante è stato ospite della puntata di Battiti Live in onda il 19 luglio su Italia 1. Con lui Tananai e Mara Sattei, compagni d’avventura con i quali interpreta La dolce vita, quella che – a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto – potremmo già definire la hit dell’estate 2022. Nel corso dell’esibizione il rapper è salito sulle spalle di Tananai, ma solo dopo, quando si è intrattenuto con il conduttore Alan Palmieri e con il pubblico per rispondere alle loro domande, ha rivelato di essersi fatto male là dove non batte il sole.

“È un miracolo che sia riuscito a performare, perché quando sono salito sulle spalle di Tananai mi sono frantumato la palla sinistra” ha raccontato. Subito dopo ha rivolto un invito al pubblico presente: “Un applauso alla mia palla sinistra”. Un momento di ilarità che ha subito fatto il giro del web.