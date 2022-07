Anche se una storia finisce, non è detto che sia facile scordare la persona amata. Soprattutto quando la relazione è durata più di 10 anni e ci sono dei bambini di mezzo. Evidentemente Gerard Piqué è nel pieno di questa fase nella vicenda che lo vede protagonista insieme a Shakira. I due, come noto, stanno attraversando un periodo molto teso dovuto ai dettagli della loro separazione, eppure un dettaglio non è sfuggito ad alcuni fan del calciatore.

Su TikTok infatti sta avendo grande risonanza un video in cui, a fine allenamento, Piqué è in auto con la radio accesa. Fin qui niente di male, se non fosse che dalla sua macchina escono le note di una famosa canzone della sua ex. Si tratta di Inevitable, brano del 1998 in cui la popstar canta: “Non riesco a trovare alcun modo per dimenticarti perché continuare ad amarti è inevitabile“. I fan che lo inseguono non possono non notare questa coincidenza e gli chiedono spiegazioni, ma lui, assorto nei suoi pensieri, sguscia via lentamente dalla folla adorante.

Che il bel Gerard sia pentito di come è andata con Shakira? Il tradimento ai danni della cantante è stato fatale per la loro relazione, e voci di corridoio sostengono che lui le stia provando tutte per rinconquistarla. Lei, però, non si fiderebbe più di lui e starebbe solo aspettando il momento giusto per trasferirsi a Miami.