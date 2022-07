La separazione tra Shakira e Gerard Piqué si conferma la soap dell’estate 2022. In mancanza di gustosi gossip nostrani, tocca concentrarsi sugli aggiornamenti che arrivano da Barcellona, città che la pop star colombiana avrebbe deciso di lasciare dopo la scoperta del clamoroso tradimento da parte del compagno calciatore. Ma prima di preparare le valigie e fare il check-in per trasferirsi definitivamente a Miami con i due figli, Milan (9 anni) e Sasha (7 anni), Shakira deve fare i conti con l’ultima svolta di Piqué: accortosi di averla combinata grossa, starebbe cercando in tutti i modi di riconquistarla. Ma con scarsi risultati.

PIQUÉ VUOLE RICONQUISTARE SHAKIRA, LEI PENSA A STRASFERIRISI A MIAMI

Archiviata la scappatella con una cameriera 22enne, svelata pubblicamente pochi mesi fa, il calciatore del Barcelona le sta provando tutte per riannodare il rapporto con l’ex compagna. “Promettere che sarà tutto diverso e che cambierà”, ha spifferato il fotoreporter Jordi Martín ad alcuni tabloid spagnoli. Per la verità Shakira gli avrebbe proposto di affrontare una terapia di coppia ma il netto rifiuto di Piqué l’ha spinta a una decisione drastica: chiudere ogni contatto con lui, vivere in case separate, troncare anche i rapporti con amici e parenti. “Non gli crede, non vuol saperne più niente di lui, sta solo aspettando il momento giusto per trasferirsi a Miami”, rivela El Nacional, citando le parole che avrebbe pronunciato il fratello della cantante.

LA BATTAGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Insomma, il dado è tratto, i tentativi di riconciliazioni sono stati un buco nell’acqua, le mediazioni legali fino ad ora sono sfumate in un nulla di fatto, tanto che la prossima settimana è previsto un ulteriore incontro per tentare un accordo in extremis in cui si deciderà il futuro della famiglia Piqué-Shakira. Da una parte c’è lei intenzionata ad accordare all’ex compagno un regime di visite piuttosto flessibile ma l’intenzione è quella di mollare la Catalogna e di tornare a vivere oltreoceano per stoppare i gossip e le indiscrezioni che le hanno stravolto la vita. Dall’altra c’è invece che si oppone al trasferimento e fa sapere di essere intenzionato a tutto pur di fare in modo che i figli restino a vivere in Spagna, adducendo come motivazione anche il legame fortissimo tra i bambini e i nonni paterni.

SHAKIRA E I RAPPORTI TESI CON LA SUOCERA (E LE ALTRE WAGS)

Proprio il rapporto tra Shakira e l’ex suocera, con cui fino a poche settimane fa aveva avuto un’ottima sintonia, è al centro in queste ore di nuovi gossip sui siti spagnoli. Il filo diretto che aveva unito nuora e suocera si è spezzato irrimediabilmente proprio perché la cantante avrebbe troncato di netto ogni rapporto con il passato, anche quello familiare. Niente di nuovo invece sul fronte delle wags iberiche, le altre mogli dei calciatori del Barça, con cui non è mai andata d’accordo. Freddissimi sono ad esempio i contatti con la signora Messi (passato al PSG), Antonella Roccuzzo, la quale invece ha stretto amicizia con Nuria Tomas, l’ex fidanzata di Piqué prima che lui si mettesse con Shakira. Una scelta che la popstar non le ha mai perdonato.