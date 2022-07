Prima la scomparsa di Rossano Rubicondi, poi quella di Ivana Trump. Il mondo dello spettacolo ha pianto, in poco tempo, due ex coniugi e volti noti della televisione e Uno Mattina, nella puntata andata in onda il 18 luglio su Rai 1, ha riservato loro ampio spazio. La conduttrice, Maria Soave, li ha ricordati mostrando alcune immagini che li ritraevano insieme.

“La morte prematura di Rossano è stata motivo di grande dolore per Ivana”, ha continuato prima di cedere la parola a Candida Morvillo. “Rubicondi non aveva detto a nessuno della sua malattia nell’ultimo anno, non lo sapevano neanche i suoi genitori, ma Ivana lo sapeva ed è stata l’unica a rimanergli sempre accanto. Ivana ha vissuto la malattia di Rossano in prima persona, prendendosi cura di lui. Lo ha anche aiutato economicamente ed ha mantenuto per lui sempre un grande affetto”, ha commentato la giornalista, come riporta Liberoquotidiano.

La morte di Ivana Trump è stata un fulmine a ciel sereno. “Rossano era esuberante, come lo era anche Ivana, in questo si erano riconosciuti”, ha chiarito la Soave. “Mantenendo ottimi rapporti con lui, Ivana ha tenuto vivo anche il suo legame con l’Italia”, ha concluso la conduttrice.