La storia tra la cantante colombiana Shakira e il calciatore del Barcellona, Gerard Piqué è giunta al termine. A confermarlo, dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, è la stessa artista che, attraverso una breve nota diffusa dalla sua agenzia di comunicazione, secondo quanto riporta la Efe. “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”, si legge nel comunicato.

La coppia, insieme dal 2011, ha avuto due figli e già da qualche giorno, come aveva rivelato il magazine sportivo El Periodico, girava voce di una separazione. Il motivo? Un presunto tradimento da parte del calciatore del Barcellona. Diversi indizi negli ultimi giorni avevano fatto pensare a una separazione, le uscite di lui, in compagnia degli amici e di altre donne e i social della coppia: da San Valentino erano infatti spariti i post insieme.

Un’altra voce (poi smentita) inoltre, faceva risalire al 28 maggio un momento di “crollo” per la cantante, immortalata in lacrime, con accanto proprio Piqué poco prima di salire su un’ambulanza. “Attacco di ansia”, riportavano i media. Niente di vero però. Come ha fatto sapere la stessa cantante su Twitter, l’ambulanza era lì per il padre che “a causa di una brutta caduta” è stato “portato in ospedale” dove è tuttora ricoverato. “L’ho accompagnato con l’ambulanza”, spiega ancora Shakira.