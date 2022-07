“Abbiamo aiutato, ho aiutato a far superare a questo Paese una pandemia e ho aiutato a salvare un altro Paese dalla barbarie. E francamente questo è sufficiente per andare avanti. Missione ampiamente compiuta. Per ora, voglio ringraziarla signor Presidente, voglio ringraziare tutto il meraviglioso staff della Camera dei Comuni, voglio ringraziare tutti i miei amici e colleghi, voglio ringraziare l’onorevole e amico di fronte, voglio dire grazie a tutti quanti, e… hasta la vista, baby! Grazie”. Queste le parole del primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, che così ha salutato il la Camera dei comuni durante il suo ultimo question time