Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi: il gossip si infittisce. Il sito Dagospia, dopo aver rivelato lo scoop della separazione tra il Pupone e Ilary Blasi (mesi fa e poi di recente, quando è arrivata la conferma dai diretti interessati) adesso ricorda quelle dichiarazioni dell’ex marito di Bocchi. Un consiglio o forse un avvertimento? Facciamo un piccolo passo indietro. Accanto all’ex capitano giallorosso, da ormai diversi mesi, ci sarebbe Noemi, 34 anni, di Roma, laureata in economia, già mamma di due figli ed ex moglie dell’imprenditore e team manager Mario Caucci.

Quando a febbraio scorso cominciò a serpeggiare la notizia del capolinea del matrimonio Blasi-Totti e della presunta storia di quest’ultimo con Noemi, lo stesso Caucci avrebbe detto alla stampa: “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”. Uomo avvisato, mezzo salvato? Cosa ne penserà Noemi? Impossibile saperlo dato che, al momento, è l’unica a non aver rilasciato alcuna dichiarazione sulla vicenda che sta riempiendo le pagine di cronaca rosa. E intanto la conduttrice Mediaset ha deciso di scappare in Africa, in attesa che il gossip si plachi. Ma è molto difficile che ciò accada in tempi brevi vista la grande popolarità di cui godono lei e l’ormai ex marito Francesco Totti.