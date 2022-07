Dopo le voci, le smentite, l’ufficialità: dopo vent’anni il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finito. Ora inizia, per dirla non a caso con termini calcistici, un’altra partita. Secondo Il Messaggero sarebbe stato trovato l’accordo economico tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice tv. Quest’ultima riceverà ogni mese dall’orami ex marito un assegno di mantenimento a diversi zeri e resterà ad abitare con i suoi tre figli (Christian, Chanel e Isabel) nella casa coniugale.

Accordo che secondo il quotidiano romano sarebbe stato raggiunto in via stragiudiziale e che si dovrebbe perfezionare entro domani. Si tratta di una separazione con “con negoziazione assistita”, introdotta nel 2014, che permette di ottenere in breve tempo (circa un mese e mezzo) lo status di separati senza andare in tribunale. Una consensuale avrebbe allungato i tempi, con questa procedura invece “i coniugi, assistiti dai loro rispettivi legali, stabiliscono l’affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura. Una volta raggiunto l’accordo, viene sottoposto all’autorizzazione del pubblico ministero e poi trasmesso dagli avvocati all’anagrafe comunale per la ratifica”, spiega Il Messaggero.

Ad assistere Ilary Blasi sarà l’avvocato Alessandro Simeone, matrimonialista milanese definito dai colleghi “un mastino” che ha già assistito in passato Simona Ventura e molte celebrities del mondo Mediaset. Totti ha scelto come difensore Antonio Conte, che ha seguito le separazioni di Zaniolo e De Rossi e assiste la Roma nella giustizia sportiva. Anche se, fa sapere Il Messaggero, il vero “deus ex machina” sembra essere il suo storico commercialista, Adolfo Leonardi. L’accordo prevederebbe anche che Totti liquidi alla Blasi delle sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90% (le quote restanti sono dei parenti di Ilary) nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. Per la parte restante del patrimonio i due sono in separazione dei beni.