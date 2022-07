Mesi di gossip, qualche smentita poco efficace e poi le foto di un magazine con una esclusiva. Poi arriva l’annuncio di Ilary Blasi tanto atteso non con un comunicato, ma all’Ansa e poco dopo è arrivato anche quello di Francesco Totti. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. La dichiarazione è stata diffusa dalla sua agente. Per tutto il giorno la notizia è stata questa: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: la favola è finita dopo 17 anni. Una rottura annunciata da Dagospia. Alle 19 era atteso un comunicato ufficiale con l’annuncio consensuale e la richiesta di rispetto per la privacy, ma la conduttrice ha annunciato la fine della relazione appunto con una dichiarazione all’agenzia.

Prima della dichiarazione era arrivato un post su Instagram del settimanale Chi che ha annunciato la pubblicazione nel numero in edicola da mercoledì di immagini esclusive che confermerebbero il legame fra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Totti, secondo il magazine, sarebbe stato a casa della donna dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. E poi avrebbe recuperato la sua macchina a notte fonda. I due sarebbero stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme. La prima crepa nel rapporto quasi ventennale tra Totti e Blasi, secondo Chi, sarebbe comparsa quando Totti avrebbe letto alcuni messaggi sul telefono della moglie.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido – ha dichiarato Francesco Totti – nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”. Due comunicati per un solo annuncio, anche se era attesa una nota congiunta sulla separazione consensuale.