Da qualche settimana Ilary Blasi è tornata alla conduzione de “L’Isola dei Famosi“, a far notizia però è ancora la sua vita privata. La presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti, il chiacchierato tradimento, sempre smentito, con una ragazza di nome Noemi. La conduttrice aveva rotto il silenzio per la prima volta a “Verissimo” ma torna sull’argomento a “Belve“, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda il venerdì sera alle 23 su Rai2.

“La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”, la domanda della padrona di casa con una risposta netta e decisa della Blasi: “No, né dell’uno né dell’altra”. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva accennato a una sorta di complotto: “Quella foto scattata allo stadio (con Noemi, ndr) non mi ha messo dei dubbi mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno.” A “Belve” Fagnani prova a scoprire l’artefice: “Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi. Tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi…”

Nel corso della chiacchierata anche rassicurazioni sul suo rapporto con Alfonso Signorini e un riferimento alla rosa dei nomi che aveva previsto prima di scegliere per sua figlia quello di Chanel: “La verità? Avevo pensato a Roma“.