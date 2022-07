Poco più di un anno fa su Instagram, era il 19 giugno giugno 2021, una foto e messaggio: “Un 16 anni di noi ❤️❤️!!!!!!!”. E ancora, in aprile, il post per i 40 anni di lei e l’augurio di aggiungere altri mattoni alla loro casa. E invece dopo mesi di gossip, presunti tradimenti e la comparsa di una giovane ragazza bionda all’Olimpico, è arrivato uno scoop di Chi. Per tutto il giorno la notizia è stata questa: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: la favola è finita dopo 17 anni. Una rottura annunciata da Dagospia. E alle 19 era atteso un comunicato ufficiale con l’annuncio consensuale e la richiesta di rispetto per la privacy.

Prima dell’atteso comunicato (non ancora giunto, ndr) è arrivato un post su Instagram del settimanale Chi che ha annunciato la pubblicazione nel numero in edicola da mercoledì di immagini esclusive che confermerebbero il legame fra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Totti, secondo il magazine, sarebbe stato a casa della donna dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. E poi avrebbe recuperato la sua macchina a notte fonda. I due sarebbero stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme. La prima crepa nel rapporto quasi ventennale tra Totti e Blasi, secondo Chi, sarebbe comparsa quando Totti avrebbe letto alcuni messaggi sul telefono della moglie.

Lo scorso aprile l’ex velina bionda, tornado alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”, aveva rotto il silenzio per la prima volta a “Verissimo”. “La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?” aveva chiesto la padrona di casa Silvia Toffanin. “No, né dell’uno né dell’altra” aveva risposto la Blasi. Nel salotto di Silvia Toffanin aveva accennato a una sorta di complotto per la pubblicazione di una foto della Bocchi allo stadio. Mercoledì le nuove foto, ma la rottura ormai potrebbe essere pubblica.