Federico Rossi affida al suo profilo Instagram le sue condizioni attuali. Il cantante si trova attualmente ricoverato in ospedale a causa di un incidente avuto mentre faceva wakeboard, un mix tra sci nautico e snowboard. Il cantante ha infatti pubblicato una foto di lui in una barella con collare cervicale e il video dell’impatto, fortissimo, contro una pedana presente in acqua. Fortunatamente Federico l’ha presa sul ridere. Ecco la descrizione di corredo al post: “Eh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”.

Nei commenti del post l’ex cantante del duo Benji e Fede ha svelato maggiori dettagli circa le conseguenze dell’impatto: “Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”. E ancora: “Grazie a tutti comunque per i bei messaggi, poteva andarmi molto molto peggio”. Il pubblico social, molto attento a questi segnali, ha notato subito però che tra i messaggi di affetto e solidarietà mancherebbe proprio quello della ex Paola di Benedetto, attualmente legata al cantante Rkomi. Chissà. In bocca al lupo, Federico!