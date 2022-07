Due anni e mezzo. Sono passati 913 lunghi giorni dall’ultima volta che Aida Yespica ha visto il figlio Aron, 13 anni. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato e l’attrice venezuelana è riuscita a raggiungerlo in America. Lo ha subito abbracciato, stringendolo tra le sue braccia: “Quanto sei cresciuto”. Un’emozione unica, che la showgirl ha voluto condividere con i suoi seguaci sulle storie di Instagram. Una separazione, quella tra madre e figlio, causata da un visto scaduto.

Lo aveva raccontato la stessa Yespica, nel 2020, al programma “Rivelo” di Lorella Boccia, spiegando come alcuni ostacoli con il passaporto non le avessero permesso di raggiungere Aron a Miami, dove vive con il padre (l’ex calciatore Matteo Ferrari). Una truffa subita in passato, infatti, l’aveva portata a perdere una ingente somma di denaro e a prendere la decisione di iscrivere il figlio in una scuola internazionale per regalargli un futuro radioso. Il ragazzino, felicissimo, si è abbandonato, dopo tanta attesa, a un abbraccio liberatorio con la mamma. “Finalmente ti possono abbracciare vita mia. Ti amo. Mi sei mancato un mondo”, ha scritto Aida su Instagram. E finalmente, i due potranno trascorrere del tempo insieme.