“Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Circo Massimo”, così l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato. Il quale ha spiegato: “Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare”. A riportare le dichiarazioni, tra gli altri, anche La Presse, dopo le polemiche di ieri 6 luglio. Tra le pagine di Repubblica alcuni medici si erano infatti espressi sul concerto dei Maneskin a Roma (previsto per il prossimo 9 luglio) definendolo “una follia”, visto l’aumento dei contagi da Covid-19. In tanti, quindi, si erano domandati se il concerto sarebbe stato o meno rinviato.

Dopo aver tranquillizzato i fan della band di fama mondiale, Onorato ha aggiunto: “Come spiegato da autorevoli rappresentanti della comunità scientifica e dal Ministero della Salute, ci vogliono regole di buon senso e l’utilizzo volontario della mascherina quando le condizioni di affollamento lo richiedano. Nessuna prescrizione è prevista per eventi all’aperto e a questo ci atterremo, salvo diverse disposizioni del Governo”. Infine l’Assessore ha concluso: “Trovo però singolare che si stiano generando tutte queste polemiche pretestuose solo sull’appuntamento dei Maneskin a Roma, mentre in tutta Italia e anche all’estero i grandi concerti negli stadi e nelle piazze sono programmati e si svolgono senza troppi timori”.