Brutte notizie per i fan di Achille Lauro. Il concerto previsto al Sequoia Music Park di Bologna, in programma per la giornata di ieri, non sarà recuperato dopo l’annullamento. Il violento temporale che ha colpito la città nelle scorse ore, infatti, ha scoperchiato la copertura del palco e il problema non sarà risolvibile a breve. Il maltempo, tra pioggia battente e intensa grandine, aveva già costretto il comico Andrea Pucci a posticipare al 10 luglio lo spettacolo di giorno 4. I biglietti rimangono validi, comunque, per la nuova data, mentre l’ultimatum per il rimborso, da richiedere attraverso il circuito di acquisto, è scaduto ieri. Il Bonsai Garden, invece, è stato risparmiato: la programmazione del palco allestito nel Parco delle Caserme Rosse è rimasta invariata e la struttura, fortunatamente, non ha subito gravi danni. Per quanto riguarda i biglietti degli eventi, quelli acquistati su Boxticket.it saranno rimborsati automaticamente, entro 15 giorni lavorativi, sul metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto. I tagliandi acquistati su TicketOne, invece, saranno risarciti tramite una richiesta sulla pagina www.rimborso.info entro il 21 luglio 2022. La ripartenza dei live è ormai consolidata e il maltempo potrà aver fermato alcuni spettacoli, ma non l’intero settore.