Sapete di chi stiamo parlando vero? Questo uomo, diventato ormai il trend del momento su TikTok, è di certo l’agente della sicurezza più famoso del web. Torniamo in piazza del Duomo a Milano. Ricordate l’evento LoveMiorganizzato da Fedez? Bene, Ivano Monzani era presente a gestire la sicurezza in piazza quando, a sua insaputa, è diventato famoso sui social. Complice la sua mimica facciale e i gesti compiuti durante le canzoni, Monzani ha fatto comprendere che disprezza la musica Trap e rap. In quel caso specifico sosterrà poi di non aver amato particolarmente i volgarissimi brani del rapper Paki.

Nei giorni scorsi anche Rudy Zerbi ha pubblicato un video sul suo profilo social: “Il mito assoluto del momento era già a Party Like a Deejay!”. Il giudice di Amici ha quindi mostrato che, attraverso video di archivio, Radio Deejay è riuscita a risalire ad altre riprese dell’evento organizzato a Parco Sempione che vedevano sempre l’uomo fare ciò che gli riesce meglio: annoiarsi durante l’evento.

Ieri sera Ivano è tornato a fare il lavoro che ama fare: la secuirty. Com’è andata? La risposta arriva direttamente da TikTok. L’uomo è stato letteralmente assalito da giovanissimi che, avvicinandosi alle transenne, gridavano a gran voce il suo nome per avere una foto insieme. La risposta di Ivano, sorpreso da tutta questa attenzione mediatica, non tarda ad arrivare: “Ma porca put*ana” dirà poco dopo ai ragazzi alzando le braccia verso il cielo. Ed è proprio a loro che tenta di giustificare la sua reazione a LoveMi: “La faccia che ho fatto l’ho fatta perché le ragazze davanti a noi… che le abbiamo aiutate…..”. Parole che vengono bloccate da ulteriori abbracci da parte dei nuovi fan.

Ivano, amante della musica heavy metal, hard rock e rock è evidentemente un pesce fuor d’acqua a questi eventi. Sul suo profilo Facebook condivide infatti brani di Ozzy Osbourne, Amy Winehouse, Depeche Mode, Janis Joplin, Queen of the stone Age, The Who, Queen (solo per citarne alcuni). A quale prossimo concerto vedremo il nostro Ivano Monzani? Chissà.