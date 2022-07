Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan diventeranno presto genitori di una bimba. L’annuncio era arrivato lo scorso febbraio su Instagram, dove sono seguiti rispettivamente da 1.2 e 1.9 milioni di follower. I due – entrambi ex Uomini e Donne ma lui in Italia, mentre lei in Spagna – si sono conosciuti 3 anni fa a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi e da quel momento non si sono più separati. E mentre il parto si avvicina, a far parlare sono alcune dichiarazioni di Violeta, riportate anche da Fanpage.

L’influencer 28enne partorirà in una clinica esclusiva di Madrid, all’interno di una grande vasca con un’ostetrica personale, che la sta già seguendo a poche settimane dal parto. Insieme a questo anche altri comfort, tutto al costo di 1.900 euro: “Avevo l’opportunità e l’ho fatto. È il miglior investimento della mia vita“, ha chiarito mettendo a tacere le critiche. Non solo. Sembra che abbia espresso il desiderio di mangiare la propria placenta, pratica in tendenza tra le star di Hollywood. Tuttavia il medico glielo avrebbe sconsigliato e così Violeta potrebbe scegliere di utilizzarla come fertilizzante per il proprio giardino. Come riportato dalla rubrica ‘quimamme’ del Corriere.it, “un tempo era pratica legata ad alcune tradizioni popolari quella di interrare la placenta, di solito nel giardino di casa e piantarvi sopra un albero”. Si tratterebbe, infatti, di un gesto simbolico ma anche con una finalità pratica dal momento che la placenta è un potentissimo fertilizzante. Cosa sceglierà di fare Violeta? È probabile che lo rivelerà presto ai fan.