Un boato. Il seracco di ghiaccio che viene giù portando con sé neve e roccia e si ingrossa travolgendo tutto quello che incontra. Almeno sei morti, altri 10 escursionisti ancora dispersi e 8 feriti, di cui due gravi e due stranieri, ricoverati in ospedale. Il ghiacciaio della Marmolada si sgretola e fa una strage, forse con la complicità del caldo che sabato, sulla vetta della Regina delle Dolomiti, ha raggiunto i 10 gradi. Il seracco si è staccato da Punta Rocca, quasi in cima alla montagna, e si è abbattuto sulla via normale della salita colpendo decine di escursionisti che in più cordate stavano compiendo la salita. A ore dal distacco, il numero dei dispersi resta ancora provvisorio: si stanno verificando le auto parcheggiate per cercare di capire se e quanti manchino ancora all’appello.

L’allarme è stato dato intorno alle 13.45 e i soccorsi sono scattati immediatamente, con decine di uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri inviati da Veneto e Trentino. Ma per molti degli escursionisti travolti dalla valanga di ghiaccio, neve e detriti – venuta giù per circa 2 chilometri lungo il versante trentino – non c’è stato nulla da fare. Con i soccorritori che si sono ritrovati ad operare in una situazione pericolosa, con il rischio di ulteriori crolli. Tanto che ad ore di distanza dal distacco, l’area non è ancora in sicurezza e il Soccorso Alpino opera con difficoltà. Gli operatori stanno procedendo a chiudere l’area, per mezzo di elicotteri, per il pericolo di ulteriori distacchi. Si tratta di un’evacuazione totale, anche degli ospiti del rifugio Punta Penia che vengono trasportati a valle con gli elicotteri dato il pericolo del verificarsi di ulteriori valanghe. Si procede anche al rientro dei soccorritori. Un elicottero è stato attrezzato con la campana Recco, un’apparecchiatura che permette di ricercare chiunque sia in difficoltà in zone aperte.

E il numero delle persone coinvolte è considerato ancora indicativo. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali, da Belluno a Treviso fino a Trento e Bolzano. “Non ho mai visto una cosa del genere in Marmolada. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l’edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale”, ha spiegato uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti. “Lo zero termico è oltre i 4mila metri – aggiunge – ed è chiaro che è una cosa metereologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere”. Un testimone ha raccontato: “Abbiamo sentito un rumore forte, tipico di una frana, poi abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di valanga composta da neve e ghiaccio e da lì ho capito che qualcosa di grave era successo. Col binocolo da qui si vede la rottura del seracco, è probabile che si stacchi ancora qualcosa”.