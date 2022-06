“Il reddito di cittadinanza è finito anche a chi è in galera perché non è possibile verificare i dati con il ministero di Grazia e Giustizia. La stessa cosa è successa con il Covid, ed è incredibile, allucinante. Noi parliamo di digitalizzazione, ma siamo ancora in un’era molto, molto analogica”. Lo ha detto Beppe Grillo, intervenendo a sorpresa al convegno sul Metaverso organizzato dal M5S al tempio di Adriano, dove ha preso il microfono prima dell’intervento del leader del Movimento, Giuseppe Conte. “Fate progetti e dateli a me che ve lo distruggo”, ha poi scherzato con i tecnici in sala invitandoli ad usare un linguaggio più vicino ai cittadini: “Ai miei figli ho detto che venivo a un convegno sul Metaverso, mi hanno detto ‘non serve a un ca..o”. Poi la battuta rivolta a Giuseppe Conte, presente in sala: “Un progetto su questo lo abbiamo da tempo, l’ho dato a tutti, eppure siamo al governo. L’ho dato anche a Conte, ma darlo a lui è come buttarlo dalla finestra“