Eva Henger finalmente è tornata nella sua casa di Roma insieme al marito Massimiliano Caroletti. I due a fine aprile sono stati coinvolti in un incidente d’auto in Ungheria. Lo scontro tra le due vetture è stato impattante: una coppia è morta sul colpo mentre Eva è rimasta feirta in modo grave. Per risolvere ai problemi causati dall’impatto la showgirl è già stata operata parecchie volte ed è ora rientrata in Italia. Qualche giorno fa infatti vi raccontavamo del ritorno in tv di Eva a Pomeriggio 5 con il professor Lorenzetti per mostrare i primi passi fatti da sola. A Novella2000 oggi, nel confort di casa sua con il direttore Roberto Alessi, la figlia Jennifer e il marito Massimiliano, la stessa Henger fa luce finalmente su ciò che le è capitato rivivendo quei drammatici momenti. “Spesso ho molto dolore all’osso sacro e al bacino. Ho tanta voglia di tornare alla normalità” racconta.

“Vi confesso che uscita dalla clinica mi sono fermata al centro commerciale per fare la spesa in carrozzina. Quel giorno stavo proprio bene, pensavo al mio ritorno a casa”. Ovviamente in questa confessione Eva, molto credente, ricorda anche la coppia che non c’è più lasciandosi andare ad un pianto struggente. “Io ho dolore fisico ma continuo a pensare a ciò che è successo e alla coppia di anziani che è morta scontrandosi con noi. Appena potrò ho intenzione di andare a porgere loro un saluto al cimitero”. E’ proprio la fede infatti ad aver permesso ad Eva e al marito di superare momenti difficili, portando la donna lontana dalle sue figlie e gli affetti più cari. “Voglio andare a visitare anche la Vergine delle Tre Fontane qui a Roma, sono molto devota e grata per essere ancora qui”.

Se Jennifer ha sempre avuto un rapporto speciale con la mamma tanto da arrivare dall’Ungheria in Italia per assisterla, non si può dire lo stesso riguardo al legame tra mamma Eva e la primogenita Mercedesz. Dopo i litigi relativi all’ex fidanzato di lei, Lucas (non visto di buon occhio dalla madre), oggi le due hanno fatto pace e risolto tutte le incomprensioni che erano rimaste sospese nel tempo. Pronte dunque per un lungo abbraccio in attesa del ritorno di Mercedesz dall’Honduras e con la speranza nostra che Eva possa ritornare presto a camminare. E conoscere, chissà, l’ipotetico nuovo genero Edoardo Tavassi. Chissà.