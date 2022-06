È già passato un mese dal grave incidente che ha coinvolto in Ungheria l’attrice Eva Henger con il marito Massimiliano Caroletti. È il 29 aprile e la coppia si trova nel paese natale di lei quando un’auto posizionata dietro loro con a bordo una coppia tenta un sorpasso azzardato. Lo scontro è inevitabile, le due persone a bordo del veicolo in corsa muoiono sul colpo. Per Eva e il marito molta paura: l’incidente avrebbe potuto rivelarsi fatale anche per loro. Le fratture riportate sono molte: per Henger tallone, braccio, clavicola, sterno e bacino sono stati compromessi. Dopo il ricovero in Ungheria in due ospedali differenti, oggi Eva e Massimiliano sono arrivati in Italia per la fase di riabilitazione. Nella giornata di ieri infatti l’attrice si è collegata con il salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, per aggiornare il pubblico circa le sue attuali condizioni di salute. La conduttrice ha cercato di avere aggiornamenti dal professor Lorenzetti, medico che continua ad assistere Eva a Villa Parioli. Proprio durante il collegamento, Eva si è alzata dal letto in modo autonomo e ha cominciato a muovere qualche passo per la prima volta dopo un mese e mezzo.

Al fianco di Henger in ospedale c’è la figlia Jennifer, 13 anni, che è partita dall’Ungheria per stare al fianco della mamma e per darle forza. Dall’altra parte del mondo invece (più precisamente in Honduras) c’è Mèrcedesz, attualmente impegnata con L’Isola dei Famosi. Cosa dovrà fare adesso Eva Henger? È la stessa attrice a raccontarlo in diretta a Pomeriggio 5: “Fino ad ottobre fortunatamente siamo a posto con le operazioni, ora devo dare il massimo per riprendermi fisicamente e psicologicamente. Il percorso è lungo ma con al fianco i miei affetti ce la farò”. Il Professor Lorenzetti ha specificato: “Da quando Eva è tornata in Italia ci siamo trovati davanti sicuramente un’altra persona. Posso dire che il grosso è stato fatto e che tutto ciò che noi potevamo fare lo abbiamo fatto per il suo bene. Ovviamente c’è bisogno di molto tempo, costanza e determinazione ma queste sono caratteristiche che Eva Henger conosce bene. Siamo certamente sulla strada giusta”.

Non ci resta quindi che fare un grande in bocca al lupo ad Eva per la sua ripresa.