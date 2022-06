Dopo i capelli rosa sfoggiati a Sanremo e poi la chioma lunga ottenuta grazie all’applicazione di extension, Arisa stupisce ancora. Pochi giorni fa ha deciso di darci un taglio, sorprendendo i fan: ha pubblicato infatti, sulle storie di Instagram, un video direttamente dal parrucchiere dove mostra il suo nuovo taglio, corto e sbarazzino.

“Questi sono i miei capelli veri – ha spiegato la cantante – tutta l’estate mi troverete così”. “Ho deciso di curare i miei capelli” ha concluso Arisa, per questo il taglio potrebbe essere funzionale al trattamento che farà nei prossimi mesi. L’anno scorso aveva rivelato, sempre attraverso Instagram, di soffrire di Tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo causato dallo stress che porta a staccarsi involontariamente i capelli. “Quando me li sento lunghi me li stacco senza accorgermene“, aveva ammesso l’artista. “Ecco perché non me li faccio mai crescere”.