Grave incidente d’auto nella notte fra giovedì 28 e venerdì 29 aprile per Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti, uno scontro stradale avvenuto in Ungheria, Paese di origine dell’ex pornostar. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita ma entrambi hanno riportato fratture: “Henger agli arti inferiori e superiori, il marito allo sterno. Quel che si può confermare è che entrambi sono fuori pericolo di vita”, le parole di Paolo Pasquali, direttore dell’agenzia che segue l’attrice, al Corriere della Sera.

Caroletti, produttore cinematografico, è stato portato via in elisoccorso, i due sono stati ricoverati in due ospedali diversi: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutte le migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l’affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 chilometri. Daje amore mio…non si molla mai. Ti amo“, queste le parole di Caroletti giunte in serata attraverso il suo profilo Instagram.

Jennifer, la figlia dodicenne della coppia, anche lei in Ungheria, non era in macchina con i genitori. La figlia più grande Mercédesz, nata dal precedente matrimonio con Riccardo Schicchi, si trova invece in Honduras, pronta per partecipare al reality “L’Isola dei Famosi”. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente spiegando che la coppia di anziani a bordo dell’altra auto, un uomo e una donna di 70 e 68 anni, non è sopravvissuta: “La coppia è morta sul colpo, mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”, ha dichiarato a “Pomeriggio 5”.