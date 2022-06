Muscoli scolpiti e uno spettacolo gratuito per chiunque si affacci anche solo dal balcone. “Takkmethod”, noto influencer e tiktoker con centinaia di fan, pubblicizza l’idea di portare l’attività fisica fuori dalle palestre girando per le città a torso nudo e facendo esercizio con qualunque oggetto possa fungere anche solo da supporto per mantenersi in forma. I social pullulano di suoi video mentre si allena con gli elastici ai pali della luce o mette in mostra gli addominali scolpiti lanciando, di tanto in tanto, qualche urlo che attira l’attenzione. L’ultimo palcoscenico delle sue esibizioni è stata Milano, tra Brera, corso Como, il Castello e il Duomo.