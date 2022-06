Il Tribunale civile di Bologna ha condannato la Germania a risarcire le vittime degli eccidi perpetrati a Monte Sole, vicino Marzabotto, dalle “Waffen SS” naziate dal 29 settembre al 5 ottobre 1944. A riportarlo è l’edizione bolognese di Repubblica. La sentenza firmata dal giudice Alessandra Arcieri riferisce che i soldati tedeschi, “come accertato dal Tribunale militare di La Spezia” nel 2007, agirono “in esecuzione dell’ordine loro impartito di uccidere tutti e distruggere tutto“. E che “le atrocità compiute non dipendevano da scelte individuali dei militari impegnati sul campo, bensì erano parte integrante di un preciso disegno strategico ideato al vertice del Reich”.

Il procedimento civile è stato promosso da 33 familiari ed eredi di alcune delle 800 vittime della strage di Marzabotto, che a distanza di quasi ottant’anni hanno chiesto allo stato tedesco di pagare per i crimini di guerra commessi dai propri soldati. La sentenza è rivoluzionaria perché supera una pronuncia della Corte penale internazionale dell’Aja del 2012, secondo cui gli Stati godono di un’immunità rispetto ai crimini di guerra commessi dai propri militari. Il Tribunale bolognese, invece, ha sancito il diritto delle vittime a reclamare giustizia non solo sul piano penale – portando alla sbarra gli esecutori materiale dei crimini – ma anche civile, chiedendone conto ai governi.

“Si tratta di una decisione importante perché sancisce il diritto all’azione risarcitoria, in deroga al principio di immunità degli Stati in caso di crimini di guerra”, spiegano a Repubblica i legali delle famiglie. “Si tratta di un monito per i fatti del passato, ma anche per i crimini di guerra e per i crimini di lesa umanità che affliggono il mondo contemporaneo”, che mostra “come le norme si evolvano nel tempo, a tutela dei diritti fondamentali della persona, messi a repentaglio da azioni umane criminali che colpiscono civili inermi e innocenti“.