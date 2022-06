Blanco è ricoverato in ospedale. È stato lo stesso cantante a dare la notizia ai suoi fan con un video dal letto d’ospedale pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel filmato, Riccardo Fabbriconi (questo il nome dell’artista) rassicura sulle sue condizioni di salute e spiega che, però, è costretto a rimandare il concerto del prossimo 24 giugno a Genova. “Ciao belli – esordisce – Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo…(ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere su palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”, conclude. Poi, nelle Storie ha fatto sapere che dovrà dare forfait anche al Tim Summer Hits di giovedì 23 giugno e alla festa di Radio Deejay (in programma a Parco Sempione a Milano il 25 e il 26 giugno). Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Tantissimi i messaggi d’affetto dei suoi fan ma anche dei colleghi – da Achille Lauro a Tedua, i Pinguini Tattici Nucleari, Shade e Nek solo per citarne alcuni -, che gli hanno mandato gli auguri di pronta guarigione.