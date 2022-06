Gerry Scotti è stato l’ospite speciale della 94esima puntata del podcast “Muschio Selvaggio”, condotto da Fedez e Luis Sal. Per più di un’ora ha chiacchierato con i due, raccontandogli aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Essendo lui uno dei personaggi più amati dagli italiani, ad un certo punto Fedez gli ha chiesto come vive la notorietà ed il conduttore televisivo ha ammesso che, anche se spesso porta grandi soddisfazioni, essere conosciuti non è sempre facile. Quindi ha raccontato un triste episodio che mostra come i fan alcune volte non lascino privacy ai loro idoli.

“Quando ero nell’obitorio da mia madre – racconta Gerry Scotti – purtroppo quando è venuta a mancare 20 anni fa e non c’erano i cellulari – una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto: ‘Ci fai un autografo?‘ Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso… poi ho guardato mia mamma e ho firmato”. “Gli avrei dato una testata”, ha commentato Fedez sconvolto dal racconto.