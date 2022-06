Un viaggio di circa 11 ore ha condotto i tre leader europei di Italia, Francia e Germania a Kiev: ad attenderli Volodymyr Zelensky. Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno attraversato in treno nella notte il confine ucraino a bordo di un convoglio partito dalla Polonia. Proprio sul treno, Draghi, Macron e Scholz si sono incontrati a cena ieri sera per un lungo vertice trilaterale informale. A Zelensky i tre leader porteranno un messaggio di solidarietà e di coesione, proprio nelle ore in cui si attende il parere della Commissione Ue sulla richiesta di adesione avanzata da Kiev.