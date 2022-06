“L’Ema continua a lavorare strettamente con i partner europei e internazionali per identificare le migliori soluzioni per adattare la composizione dell’attuale vaccino per il Covid-19 autorizzato, al fine di renderlo più adatto alle varianti esistenti“. Lo ha detto Marco Cavaleri, capo della task force sui vaccini dell’Ema durante una conferenza stampa. “Guardiamo a settembre come periodo di tempo potenziale per l’approvazione dei primi vaccini aggiornati. Priorità ai vaccini che incorporano la variante omicron BA-1″, ha aggiunto.