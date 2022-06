Attimi di paura per Piero Perù. Il rocker, impegnato con il suo ultimo tour prima dello scioglimento definitivo dei Litfiba, è inciampato ed è poi caduto dal palco sbattendo violentemente la testa e la schiena contro un gradino. È successo lo scorso 25 maggio, durante il secondo dei due concerti che lui e Ghigo Renzulli hanno tenuto all’Alcatraz di Milano: il cantante si è subito rialzato e ha continuato ad esibirsi come se nulla fosse ma nelle scorse ore ha deciso di svelare la verità sulle sue condizioni di salute.

Così, in un post su Instagram, ha pubblicato prima il video dell’incidente e poi le foto delle radiografie alla testa a cui si è sottoposto: “Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7“, ha scritto spiegando le sue condizioni di salute. Quindi ha scherzato: “Ora mi conoscete anche da dentro”. Al momento non sono stati annunciati stop o slittamenti per le prossime date del tour che, comunque, prevedeva già un mese di pausa fino alla tappa del 3 luglio a Legnano.

Video: Instagram Piero Pelù