Momenti di forte commozione nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. Ospite in studio c’era Ronn Moss, l’attore diventato celebre per il suo ruolo di Ridge nella nota soap Beautiful: con Serena Bortone ha ripercorso la sua vita, rivelando retroscena inediti del suo passato. In particolare, ha raccontato di come, sin da quando aveva 5 anni, il suo desiderio fosse quello di diventare chirurgo: “Ho fatto tutto il percorso scolastico, l’Università di Medicina, ho lavorato negli ospedali, ho fatto volontariato e ho anche operato sui cadaveri. E mi piaceva tantissimo – ha spiegato -. Pensavo di poter fare la differenza. Un giorno ho dovuto fare una scelta: fare gli otto anni di Accademia o prendere la strada creativa verso la musica. In un giorno ho dovuto scegliere e ho scelto la musica. Mi ha cambiato la vita. Però penso che sarei stato un grande dottore”.

Quindi ha ripercorso le tappe della sua carriera, arrivando a commuoversi dopo aver visto un filmato che lo ritraeva con Raffaella Carrà: “Era straordinaria, una persona dolcissima. E mi ha preso dal nulla – ha ricordato Ronn Moss tra le lacrime -. Sì, ero in una soap, ma lei era di una tale umiltà e grazia, era elegante, non la dimenticherò mai. A volte ci sentivamo se venivo in Italia. Però per tanti anni non l’ho più vista e questo mi è mancato”, ha concluso faticando a parlare per l’emozione.