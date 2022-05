Il concerto post-concerto. Appena l’hanno riconosciuto non si sono trattenuti e hanno iniziato a cantare in coro “Spaccacuore” e “Giudizi universali”: il viaggio in autobus dopo il concerto bolognese di Brunori Sas si è trasformato letteralmente in uno show. I passeggeri si sono infatti accorti che con loro c’era Samuele Bersani e così, senza pensarci due volte, hanno intonato alcuni dei suoi più grandi successi. Una scena unica, immortalata e pubblicata sui social dallo stesso cantante.