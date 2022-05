Un pullman viene colpito da una palla da demolizione e completamente sventrato, tranciato e spezzato a metà. Poi sul posto arrivano alcune volanti dei carabinieri. Siamo in Corso Fiume a Torino, ma non è la realtà. Si tratta infatti delle riprese del nuovo film della saga di “Fast and Furious“: le scene della nota pellicola cinematografica da Roma si sono spostate a Torino. Il video, che immortala il momento del ciak in cui l’autobus viene colpito, decisamente spettacolare, è stato registrato da un residente della zona dalla finestra di casa sua.