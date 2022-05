Quando sei stata sul set con Robert De Niro e Gerard Depardieu (“Novecento”) e molti altri grandi del cinema, è certo che tu abbia una bella saccoccia di aneddoti. Se poi sei un’icona del cinema italiano, le tue apparizioni in tv sono acqua fresca. Così Stefania Sandrelli a Oggi è un altro Giorno su RaiUno ha incantato il pubblico con i suoi racconti. Per esempio, tra De Niro e Depardieu, chi preferiva? “Era una bella sfida tra i due ma Robert, lui era raro raro. Gerard invece un po’ più dozzinale. Depardieu trincava dalla mattina alla sera, si mangiava dei roast-beeffone alla mattina…“. E il suo grande amore, Gino Paoli? “Ci siamo incontrati l’altro giorno e abbiamo rimembrato le risate che ci facevamo a letto. Leggevamo Linus e ricordavamo tutte le vignette che ci facevano divertire. Lui è molto buffo e molto simpatico… Mi sono emozionata ricordando i momenti con Gino, anche perché l’ho trovato meglio di come pensavo che stesse”. Sandrelli è legata a Giovanni Soldati dal 1983.