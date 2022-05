Qualche giorno fa il calciatore della Lazio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena avevano postato un tenero video, in cui, in compagnia dei tre figli, annunciavano l’arrivo di un quarto bambino. Mistero sul sesso del nascituro, almeno fino a oggi, quando, in un nuovo post su Instagram, la coppia ha fatto sapere che presto un maschietto si aggiungerà alla famiglia.

Si è trattato di un gender reveal sobrio (insomma, niente a che vedere con Zaccagni-Nasti), in salotto: papà Ciro e mamma Jessica hanno fatto scoppiare un grande palloncino nero ripieno di tanti altri azzurri, per l’entusiasmo di Michela, Giorgia e Mattia. “Io l’ho sempre saputo dal primo giorno di nausea. Ciro invece super convinto del contrario”, ha condiviso la Melena in una story, con tanto di risposta scherzosa del calciatore: “Alla fine devi ammettere che ho sempre ragione”.