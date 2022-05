Atteso da tempo. La pandemia ha bloccato i live e la voglia di tornare a vedere i cantanti esibirsi dal vivo è tanta. A maggior ragione se si tratta di lui, Vasco Rossi, che ieri sera 20 maggio ha aperto il suo tour con la data di Trento. Un mito che non accenna ad affievolirsi, un’energia pazzesca e un repertorio da far imbarazzare le popstar italiane. Al Music Arena di Trento la prima data di Vasco Live: dieci concerti in giro per l’Italia per celebrare la musica di Blasco e per dare di nuovo inizio ai grandi eventi dal vivo. Il Kom si è mostrato entusiasta e sinceramente felice di poter tornare sul palco dopo un periodo difficile: “Finalmente torniamo ad assembrarci, torniamo a stare insieme e finalmente ci si può accoppiare. La mia gente è così bella che ieri sera, nella prova generale, ero molto emozionato ed eccitato e ho solo guardato. Stasera mi concentro e faccio lo spettacolo. Finalmente è finito il periodo duro e io voglio portare un po’ di gioia in tutta Italia. La musica non è guerra, la musica è pace”. Il popolo di Vasco ha mostrato anche in questa occasione tutta la sua passione: 120mila spettatori. Due ore e mezza di puro rock terminate con Albachiara, introdotta con un messaggio chiaro: “Fu** the war, fan**lo la guerra!”. Dopo il concerto la folla di fan ha reso difficile la viabilità (come prevedibile): nelle ultime tutto è tornato alla normalità. Il prossimo appuntamento live per il Blasco è il 24 maggio, all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano.

