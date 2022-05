Fiocco azzurro per il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e l’influencer Chiara Nasti. La coppia, per svelare il sesso del primogenito, ha fatto le cose in grande, affittando l’intero Stadio Olimpico di Roma per la festa del gender reveal. Con un video postato sull’account Instagram della Nasti, si vede un felicissimo Zaccagni calciare in porta proprio sotto la Curva Nord, popolata solitamente dai suoi tifosi. Un tabellone ha, quindi, rivelato: “It’s a boy”, con una cascata di coriandoli azzurri su tutti i presenti al party. La festa è poi continuata nel privè dello stadio. La lieta novella era stata comunicata dal calciatore direttamente sul campo, quando, dopo un gol, aveva posizionato il pallone sotto la maglia, a simulare un pancione. Poco dopo era arrivata la conferma della Nasti: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”.

